فياجرا طبيعية.. فاكهة صيفية فوائدها لا تتوقعها

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الفوائد العشر للبطيخ

أبرز الفوائد

وقاية من الجلطات

وتصلب شرايين القلب

وضربات الشمس

ويقوي الانتصاب والفحولة(ڤياجرا طبيعية)

وقاية من الجلطات وتصلب شرايين القلب

وضربات الشمس

ويقوي الانتصاب والفحولة



١- قد يساعد المحتوى العالي من الماء في البطيخ في الحفاظ على ارواء الجسم - مما يمنع الجفاف وضربات الشمس.

٢- يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك كمية كبيرة من الفيتامينات A و C. كما أنه يوفر مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والكوكوربيتاسين E.

وقاية من الجلطات

٣- يحتوي البطيخ على مركبات نباتية قد تكافح أنواعًا معينة من السرطان. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

٤- قد يدعم اللايكوبين والسيترولين الموجودان في البطيخ صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول.

٥- يحتوي البطيخ على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهاب ، وترتبط المستويات العالية منها بالعديد من الأمراض.

٦- قد يساعد اللايكوبين في منع AMD تراجع قوة الإبصار بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. لا يزال ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

٧-قد يساعد السيترولين الموجود في البطيخ في تحسين أداء التمارين وتقليل وجع العضلات

٨- تعمل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ على تعزيز صحة الشعر والجلد ، على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث.

٩-قد يساعد محتوى الألياف والماء في البطيخ على صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة.



١٠-السيترولين يحسن تدفق الدم في العضو الذكري ويقوي الانتصاب