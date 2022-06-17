خلال أسبوع .. خدمة جديدة تنتظر مستخدمي " واتساب" | فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إتاحة تطبيق " واتساب " إمكانية جديدة لقل البيانات من " الأندرويد" لـ "IOS" .

وتأتي الخاصية الجديدة متاحة لكافة أنواع الملفات سواء الفيديو أو الصور أو الفيديوهات ، وهو ما أعلنه" مارك " في أحد البينات لـ " ميتا " ، وتستغرق أسبوعا للوصول لبعض المستخدمين .

و أعلنت خدمة واتساب WhatsApp، عن طرح ترقية ضخمة من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في تطبيق الدردشة الخاص بها، والتي بدأت في طرحها خلال الشهر الماضي، وأصبحت الآن متاح أخيرا ليستخدمها جميع مستخدمي الإصدارات المستقرة من التطبيق على الهواتف الذكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، طرح واتساب تحديثا ضخما لكلا إصداراته على الهواتف الذكية، وهي واحدة من أكبر التغييرات التي تشهدها خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا Meta على الإطلاق، ويؤثر هذا التغيير الهائل على عدد الأشخاص الذين يمكنك إضافتهم الآن إلى مجموعات الدردشة على المنصة، حيث يزيد عدد المشاركين بمقدار الضعف عن الحد المعتاد.