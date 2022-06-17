طقس الأردن.. أجواء حارة وارتفاع في درجة الحرارة

تتأثر المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، بالكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة وجافة في مناطق المملكة كافة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية بالاردن يتراجع السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة تدريجيا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى شرق عمّان اليوم ما بين 38 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 18، وفي مرتفعات الشراة 35 - 17.

وفى مناطق البادية 40 - 21، وفي مناطق السهول 37 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 42 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.