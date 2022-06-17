صابر الرباعي يصل باريس لإحياء حفلا غنائيا غدا.. صورة

وصل الفنان صابر الرباعي إلى فرنسا وخاصة العاصمة باريس ؛ وذلك من أجل إحياء حفلا غنائيا غدا ؛ بقاعة العروض الموسيقية Les Folies Bergère.

ونشر صابر الرباعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو من وصوله وعلق عليه: "وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لأحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية، الشهيرة Les Folies Bergère، إن شاء الله تكون ليلة من العمر مع الجمهور الغالي".



صابر الرباعي يروج للحفل:

نشر الفنان صابر الرباعى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يروج فيه إلى حفله المقبل فى باريس.

وقال صابر الرباعى: “هذا الحفل من المقرر أن يقام فى 18 يونيو المقبل، وأتمنى من جمهورى الحضور لتشوقى لرؤيتهم”.

أعلن الفنان صابر الرباعي تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” صورة بصحبة والدته بالمستشفى معلقا: “ألف سلامة عليكي يا أمي وبعد الشر عليكى”.