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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عن قرارات اتحاد الكرة: ماتتعبوش نفسكم مافيش إصلاح

صدى البلد

انتقد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي الأسبق، قرارات اتحاد الكرة ، ونشر تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع فيسبوك. 

 

وكتب إبراهيم سعيد: "‏رحيل إيهاب جلال طبيعي ومن البداية اختيار خطأً، ‏واللي ارتكب الخطأ مازال متواجد طالما الإدارة خطأ لن تنصلح الكرة المصرية وسنظل في الأسوأ، ‏ماتتعبوش نفسكم ولا حد يزعل مفيش اصلاح، ولنا الله ‏وكل اللي في البيان مفيش حاجه هتتنفذ ومجرد مسكن للجماهير، والحمد لله دائما وأبدا ". 

 

وكشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حقيقة أزمة خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشأن استضافة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأكد حازم إمام عبر برنامج “ ملعب اون تايم ” مع الإعلامي أحمد شوبير أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على علم بأمر خطاب الكاف، مشددا على أن الخطاب وصل أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث كانت جميع الفرق المصرية مشاركه في بطولتي افريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية .

وتابع أن أي شخص شارك في الخطأ سيتم معاقبته قائلا: “ إحنا مش جايين ضد ناد معين ولكن الخطأ وارد ومش مقصود الناس بتقول قاصدين وده محصلش، بيقولوا الاتحاد جاي يؤذي الفريق لا إحنا جايين نساعد طبعا”.

وأكمل: “الجواب بييجي عن طريق شخص يقوم بتوصيله لمسؤولي الاتحاد هو مطلعش ولا شوفناه، بنعتذر بكل تأكيد لو فيه خطأ بنعتذر ولكن هو مش متعمد نهائيا كان عندنا ملفات عديدة”.

مصر الأهلى اتحاد الكرة إفريقيا إبراهيم سعيد

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