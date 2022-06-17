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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

نجحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مؤسسة "مصر الخير " في إعادة جثامين زوج وزوجة مصريين من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، تلبية لرغبة أسر الضحايا، دون تحملهم أي تكلفة.

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ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شكرها للسفارة المصرية في أمريكا وكذا وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيرها عربات إسعاف لنقل الجثامين عند وصولهم لمطار القاهرة، وقالت إن مؤسسة مصر الخير تحملت تكلفة نقل الجثامين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الطارئة لتجهيز وشجن الجثامين دون انتظار شهادة إعسار.

كانت وزارة الهجرة قد تلقت طلبات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الحادث المأساوي الذي تعرض له زوج وزوجة مصريين في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث طلب أهالي الزوجين نقل الجثامين للدفن في مصر وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة، وبدورها قامت الوزيرة على الفور بالاتصال بمعارف الضحايا من الجالية المصرية وتقديم التعازي لأسر المتوفيين وتم التواصل مع السفارة المصرية وتقديم كل التسهيلات وترتيب نقل جثمانيهما  لمصر عقب تحمل مؤسسة مصر الخير للتكاليف وتسلميها لذويهم اليوم.

وتناشد وزارة الهجرة كافة العاملين بالخارج ضرورة الاستفادة من وثيقة التأمين علي العاملين في الخارج التي تم إصدارها في يناير الماضي، كبديل مستدام للحالات الطارئة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية ومجمعة شركات التأمين، وذلك باشتراك سنوي رمزي يقدر بمائة جنيه عبر الموقع التالي:

https://epti-egy.org/ep/

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:

1- في حالة الوفاة بحادث:
تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

2- في حالة الوفاة الطبيعية: 
تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.

ويستطيع المواطن طباعة الوثيقة من علي موقع المجمعة بعد عملية السداد الإلكتروني في بنك مصر عبر الرابط : https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qrynew/Default.aspx
ب‌- أو عبر الواتساب، عن طريق الرقم التالي: «00201501115242».

السفيرة نبيلة مكرم مصر الخير إعادة الجثامين وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج

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توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

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