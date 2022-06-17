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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ركلات جزاء.. الوقت القاتل ينهى لقاء سموحة وطلائع الجيش بالتعادل 3-3

لقاء سموحة وطلائع
لقاء سموحة وطلائع الجيش

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سموحة وطلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري 

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي طلائع الجيش حتى تمكم أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك سموحة من خلال ركلة جزاء بعد لمسة يد على رجب نبيل.

وفي الدقيقة  50 تمكن فيكتوري بينيانجا من إحراز الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها مهند لاشين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيكتوري بينيانجا برأسية لتسكن الشباك ويعلن تقدم طلائع الجيش بثنائية.

 

وتمكن عبد الكبير الوادي من إحراز الهدف الأول لصالح نادي سموحة في الدقيقة 53 بعد إعاقة مروان حمدي داخل منطقة الجزاء.

 

وشن لاعبو سموحة الهجمات على مرمي طلائع الجيش من أجل إحراز هدف التعادل حتى تمكن رجب نبيل من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70 من خلال ركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رجب نبيل برأسية من منتصف منطقة الجزاء  لتسكن الشباك.

 

وفي الدقيقة 86 تمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم فريقه 3-2.

وفي الدقيقة 96 ضمن عبد الكبير الوادي من إحراز هدف تعادل سموحة من خلال ركلة جزاء بعد إعاقة من ميدو جابر لمحاولة مرور أبو بكر ليادي داخل منطقة الجزاء ليعلن تعادل فريقه في الوقت القاتل بنتيجة 3-3.

 

وبهذه النتيجة تواجد طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 35 نقطة بينما تواجد سموحة في المركز  الخامس برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

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نادي سموحة طلائع الجيش هجمات أحمد سمير عبد الكبير الوادي مروان حمدي الجيش

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