إنقاذ 38 حالة من الغرق وتسليم 74 طفلا تائها لذويهم برأس البر

محافظة دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،انها تابعت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة ،وذلك فى إطار الاستعدادات لموسم الصيف.

وأكدت على أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تعمل بشكل مكثف على توفير كافة الخدمات للمصطافين وتكثيف التواجد على الشواطئ على مدار اليوم .

ومع الساعات الأولى من نهار اليوم الجمعة ، شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ حتى غروب الشمس ،وأيضا نقاط الإسعاف البالغ عددها ٤ نقاط و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين هذا إلى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ والمعدات البحرية ،حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٣٨ حالة من الغرق وتسليم ٧٤ طفل تائه إلى ذويهم.

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