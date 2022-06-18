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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 17 متهما بأحداث قسم العرب .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 17 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب"؛ حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أصدرت فى أغسطس من عام 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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