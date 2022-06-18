والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

إلهام شاهين وقفت جنبي..

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث أدلت بالعديد من التصريحات الهامة وفى السطور التالية نستعرض أبرزها :

قصة حب وزواج دنيا عبد العزيز :

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال البرنامج عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها، التى انتهت بالزواج خلال الشهور الماضية .

وقالت دنيا عبد العزيز :" اول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت لأنه كان صاحبي ومتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة:" احمريت واتخضيت".

وتابعت: “مصطفى زوجي كان صديقي المقرب منذ 12 عاما ، ولم نفكر بالزواج لأننا كنا أصدقاء فقط ، وتحولت الصداقة إلى حب.

وتابعت عبد العزيز،:" جوزي سافر سوريا مخصوص عشان يطلب ايدي من ابن خالتي، مردفة:" الجواز الناجح هو اللي مبني ثقة واحترام الطرفين".

واستكملت دنيا عبد العزيز قائلة : كنت أخشى من أن أتعرض للوجع، لأني طول الوقت في أوجاع خاصة فترة بعد وفاة والدتي، فكنت لا أستطيع أن أتحمل أوجاع جديدة لذلك كنت مرعوبة من فكرة الزواج".

وفاة والدة دنيا عبد العزيز :

وسردت دنيا عبد العزيز عن معاناتها بعد وفاة والدتها ، حيث قالت : اتغيرت تماما على المستوى الشخصي بعد وفاة أمي وإلهام شاهين من الناس اللي وقفوا جنبي".

وتابعت دنيا عبد العزيز قائلة : مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي".

واستكملت دنيا عبد العزيز : والدتي كانت مرتبطة بـ زوجي مصطفى جدًا وبتحبه وكان بيزورها دايمًا قبل وفاتها، ودا قربنا من بعض، وأمنية حياتي اتحققت وهي أني أرتبط برجل والدتي بتحبه؛ علشان تكون مطمنة علي، وخليت صورها حواليا يوم فرحي عشان أحس إنها معايا.