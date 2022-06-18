عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين وقفت جنبي..

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث أدلت بالعديد من التصريحات الهامة وفى السطور التالية نستعرض أبرزها : 

قصة حب وزواج دنيا عبد العزيز :

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال البرنامج عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها، التى انتهت بالزواج خلال الشهور الماضية . 

وقالت دنيا عبد العزيز :" اول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت لأنه كان صاحبي ومتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة:" احمريت واتخضيت".
وتابعت: “مصطفى زوجي كان صديقي المقرب منذ 12 عاما ، ولم نفكر بالزواج لأننا كنا أصدقاء فقط ، وتحولت الصداقة إلى حب.

دنيا عبد العزيز: اتجوزت بعد صداقة 12 سنة

دنيا عبد العزيز: جوزي سافر سوريا عشان يطلب إيدي من ابن خالتي

وتابعت عبد العزيز،:" جوزي سافر سوريا مخصوص عشان يطلب ايدي من ابن خالتي، مردفة:" الجواز الناجح هو اللي مبني ثقة واحترام الطرفين".

واستكملت دنيا عبد العزيز قائلة : كنت أخشى من أن أتعرض للوجع، لأني طول الوقت في أوجاع خاصة فترة بعد وفاة والدتي، فكنت لا أستطيع أن أتحمل أوجاع جديدة لذلك كنت مرعوبة من فكرة الزواج".

وفاة والدة دنيا عبد العزيز :

وسردت دنيا عبد العزيز عن معاناتها بعد وفاة والدتها ، حيث قالت : اتغيرت تماما على المستوى الشخصي بعد وفاة أمي وإلهام شاهين من الناس اللي وقفوا جنبي".

وتابعت دنيا عبد العزيز قائلة : مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي". 

واستكملت دنيا عبد العزيز : والدتي كانت مرتبطة بـ زوجي مصطفى جدًا وبتحبه وكان بيزورها دايمًا قبل وفاتها، ودا قربنا من بعض، وأمنية حياتي اتحققت وهي أني أرتبط برجل والدتي بتحبه؛ علشان تكون مطمنة علي، وخليت صورها حواليا يوم فرحي عشان أحس إنها معايا. 

دنيا عبد العزيز إلهام شاهين الفنانة دنيا عبد العزيز زواج دنيا عبد العزيز برنامج كلام الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

ترشيحاتنا

دعم الحماية المدنية بالوادي الجديد بأحدث خزان إطفاء بـ 5,5 مليون جنيه

بالفيديوكونفرانس.. أشرف صبحي يفتتح الملتقى الختامي لأنشطة مراكز شباب مصر

ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟.. وبم أمرت ؟

تطبيق الفيديو Google Meet يتيح ميزة مذهلة للمستخدمين أثناء إجراء المكالمات

أرسل 10 محامين.. أخر تطورات قضية راشفورد ضد طالب مصري بسبب العنصرية

عمرو أديب: تصدير الغاز المصري يعوض الخسارة في بعض المجالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

محطة الضبعة ومشاريع الطاقة.. الرئيس يتحدث عن مصر القوية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ