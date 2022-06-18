بالفيديوكونفرانس.. أشرف صبحي يفتتح الملتقى الختامي لأنشطة مراكز شباب مصر

بمشاركة 1000 شاب وفتاة..

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات الملتقى الختامي لأنشطة مراكز شباب مصر، والمقام تحت شعار "مراكز شباب من اجل جمهورية جديدة"، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بمشاركة ١٠٠٠ شباب وفتاة يمثلون ١٢ محافظة، خلال الفترة من (١٧-١٩)يونيو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

حضر حفل الافتتاح الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، النائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة، رفعت السباعي، أسامه صقر، الدكتور محمد سليمان، الدكتور عمر وكوك، الدكتور احمد الديب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولفيف من الإعلاميين.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منذ تدشينه من عامين عمل على تطوير أداء برامج وأنشطة مراكز الشباب، واستثمار طاقات الشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلي أن الأنشطة التي نفذها الاتحاد خلال الفترة الماضية أحدثت حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات.

وطالب "صبحي" اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لأعضاء مراكز الشباب، بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ويكونوا قادرين علي حمل لواء التطوير والتنمية في كافة مناحي الحياة.

وخلال كلمته، قدم الدكتور ماجد العزازي الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ورعايته لكافة أنشطة وفعاليات اتحاد مراكز شباب مصر، مشيراً أن الاتحاد لديه استراتيجية تتوافق بشكل كبير مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتحقيق رؤية الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تستطيع توفير كافة الخدمات بصورة تتوافق مع ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة. لفت "العزازي" إلي أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر تم تدشينه منذ عامين، استطاع خلالهما تحقيق إنجازات على أرض الواقع، واستطاع الاتحاد استحداث برامج وانشطة، واستطاع تطوير وتحديث الأداء الإداري، وذلك من خلال رعاية كريمة ودعم كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ومن جهتها، أكدت ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، أن الدكتور أشرف صبحي دوما يشدد علي ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف تطوير جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة المحافظات لتليق بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مجهوداته وسعيه الدؤوب لخدمة شباب مصر، مشيرةً إلي أن الرياضة في مصر شهدت طفرة كبير بفضل دعم فخامة الرئيس للرياضة في مصر، والذي زرع الأمل داخل نفوس الشباب، وفتح آفاق جديده مليئة بالطموح والإرادة. وتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية استعراضية لمركز شباب استاد المنصورة بالدقهلية، وفقرات غنائية لمركز شباب سموحة، بالاضافة الي معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية.

يشارك في الملتقى محافظات"الأقصر، القليوبية، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية"، وتضم مشاركين من مراكز الشباب المصعدين والفائزين على مستوى الجمهورية فى الألعاب والأنشطة والفاعليات المختلفة المنفذة خلال العام في المنافسات" الرياضية، الثقافية، الفنىة، الكشفية، أندية الفتاة والمرأة، والالعاب الالكترونية".