وزير التعليم: 11.5 مليون طالب أدوا امتحانات إلكترونية بنسبة نجاح 99.8%

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تطورات آخر استعدادات الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنا مش بسمي الثانوية العامة معركة كبرى خاصة أن الدنيا هادية خالص والطلبة مستقرين ويمكن دي أهدى سنة”.

وتابع،:"“كل الأسئلة التي تشغل دماغ الطلبة إحنا ردينا عليها وبالنسبة لنا إحنا مطمئنين وعملنا كل ما يمكن عمله علشان هذه الامتحانات تمر بهدوء ويدخلوا يلاقوا مجلدات المفاهيم قدامهم وهنمشي على الجدول”.

وأكمل:"ياريت كلنا نكون واعين لهذا ولما تلاقي الخبر بعد 3 ثواني على رصد والجزيرة تعرف أن يبقى حد قرر يغلوش. إحنا امتحنا 11 ونصف مليون طالب الكترونية بنسبة نجح 99.8% وهذا لا يسعد الكثيرين”.