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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دنيا عبد العزيز: والدتي أتوفت بين أيديا.. اتجوزت بعد صداقة 12 سنة.. مصطفى سافر سوريا عشان يطلب إيدي من ابن خالتي

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز بقناة ام بي سي مصر، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية، ونستعرض أبرز تصريحاتها في التقرير التالي:
دنيا عبد العزيز: أمي أتوفت علي أيديا وبعدها مبقتش أزعل علي حد 

وتابعت متأثرة،:" بعد وفاة أمي مبقتش أزعل على حد .. بقيت ألبس ماسكات عشان اعرف اتعايش مع الناس".

وسردت دنيا عبد العزيز عن معاناتها بعد وفاة والدتها ، حيث قالت : اتغيرت تماما على المستوى الشخصي بعد وفاة أمي وإلهام شاهين من الناس اللي وقفوا جنبي".

وتابعت دنيا عبد العزيز قائلة : مش قادرة أستوعب وفاة والدتي وبقول إنها مشيت ولم تتوف، وماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي".

واستكملت دنيا عبد العزيز : والدتي كانت مرتبطة بـ زوجي مصطفى جدًا وبتحبه وكان بيزورها دايمًا قبل وفاتها، ودا قربنا من بعض، وأمنية حياتي اتحققت وهي أني أرتبط برجل والدتي بتحبه؛ علشان تكون مطمئنة علي، وخليت صورها حواليا يوم فرحي عشان أحس إنها معايا.

دنيا عبد العزيز: أول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت واتخضيت واحمَرِّيت
 

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن حياتها الشخصية، قائلة: "أول مرة جوزي قالي بحبك؛ اتكسفت، لأنه كان صاحبي، وما اتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة: "اتخضيت واحمريت".

دنيا عبد العزيز: جوزي سافر سوريا عشان يطلب إيدي من ابن خالتي


 قالت دنيا عبد العزيز:" اول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت لانه كان صاحبي ومتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة:" احمريت واتخضيت".

دنيا عبد العزيز: اتجوزت بعد صداقة 12 سنة
وتابعت: “مصطفى زوجي كان صديقي المقرب منذ 12 عاما ، ولم نفكر بالزواج لأننا كنا أصدقاء فقط ، وتحولت الصداقة إلى حب.

 

دنيا عبدالعزيز إلهام شاهين ام بي سي مصر ياسمين عز دنيا عبد العزيز

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