مجلة الزمالك.. رضا عبدالعال يكشف سبب انتقاله للأهلي

كشف رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن سبب انتقاله من القلعة البيضاء إلى القلعة الحمراء في ذلك الوقت.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر في برنامج “اللعيب” : “أول مباراة ليا مع الأهلي ضد الزمالك كانت السوبر الأفريقي في جوهانسبرج والأحمر اتغلب، ووقتها كنت خايف أباصي الكورة للاعبي الأبيض”.

وتابع: "الماتش التاني ليا مع الأهلي ضد الزمالك، اتغلبنا بهدفي محمد صبري وإيمانويل، وطول الماتش بفكر أني أباصي للفانلة الحمراء مش البيضاء لأن حبي في الأول كان للزمالك".

وعن سبب انتقاله للأهلي، اختتم: “قبل الانتقال للأهلي كان جايلي الرائد السعودي لكن العند ومجلة نادي الزمالك كانت السبب الرئيسي في اللعب للأهلي، وكتبوا حاجات ضدي خلتني أصريت أن أنتقل للأحمر”.

وفي وقت سابق، أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن رضا عبدالعال أنضم للأحمر مقابل 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن اللاعب وافق على كل شئ من أجل الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال عدلي القيعي، مهندس الصفقات، من خلال حواره مع ملعب أون تايم سبورت، والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: “فاوضنا رضا عبد العال بعد تعثر تجديده مع الزمالك، صفقته لم تكلف خزينة الأهلي سوى 100 ألف جنيه”.

وتابع:"صالح سليم كان مترددا في ضم رضا عبد العال لأنه كان أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي".

وأختتم: "رضا عبدالعال وافق على كل شيء من أجل الانتقال للأهلي".