عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلة الزمالك.. رضا عبدالعال يكشف سبب انتقاله للأهلي

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

كشف رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن سبب انتقاله من القلعة البيضاء إلى القلعة الحمراء في ذلك الوقت.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر في برنامج “اللعيب” : “أول مباراة ليا مع الأهلي ضد الزمالك كانت السوبر الأفريقي في جوهانسبرج والأحمر اتغلب، ووقتها كنت خايف أباصي الكورة للاعبي الأبيض”.

وتابع: "الماتش التاني ليا مع الأهلي ضد الزمالك، اتغلبنا بهدفي محمد صبري وإيمانويل، وطول الماتش بفكر أني أباصي للفانلة الحمراء مش البيضاء لأن حبي في الأول كان للزمالك".

وعن سبب انتقاله للأهلي، اختتم: “قبل الانتقال للأهلي كان جايلي الرائد السعودي لكن العند ومجلة نادي الزمالك كانت السبب الرئيسي في اللعب للأهلي، وكتبوا حاجات ضدي خلتني أصريت أن أنتقل للأحمر”.

وفي وقت سابق، أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن رضا عبدالعال أنضم للأحمر مقابل 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن اللاعب وافق على كل شئ من أجل الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال عدلي القيعي، مهندس الصفقات، من خلال حواره مع ملعب أون تايم سبورت، والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: “فاوضنا رضا عبد العال بعد تعثر تجديده مع الزمالك، صفقته لم تكلف خزينة الأهلي سوى 100 ألف جنيه”.

وتابع:"صالح سليم كان مترددا في ضم رضا عبد العال لأنه كان أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي".

وأختتم: "رضا عبدالعال وافق على كل شيء من أجل الانتقال للأهلي".

مجلة الزمالك الزمالك رضا عبدالعال الأهلى أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

لديه 12 زوجة ويلقب بسليمان الحكيم.. قصة ملك مانكون الذي لا يموت

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 18/6/2022 والقنوات الناقلة

متى صيام عشر من ذي الحجة 2022 ؟.. من الخميس إلى الجمعة

فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا|تفاصيل

أقاله ريال مدريد وتوج بالبريميرليج مع السيتي.. من هو بيلجريني مدرب الأهلي المحتمل؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي بايون موديل 2022 .. صور

أخبار التكنولوجيا| تيك توك تحرج فيسبوك بعد تقليدها.. إيلون ماسك يسأل موظفي تويتر عن الكائنات الفضائية.. أسعار خدمة سناب شات المدفوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ