حسام عبد الغفار يوضح تفاصيل رفع قيود السفر والحجر الصحي على القادمين من الخارج

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة تعليقًا على رفع إجراءات قيود السفر والحجر الصحي على المصريين والأجانب، إن الدولة لا تتحرك إلا وفق معلومات ودراسات موثقة ومدققة وبالتالي أي قرار تتخذه الدولة في المجال الصحي هدفه هو الحفاظ على الصحة العامة ومبني على أدلة بحثية وعلمية .



وأضاف حسام عبد الغفار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مصر لديها دراسة متعمقة للوضع الوبائي في مصر والعالم، و ارتفاع معدلات التطعيم في مصر حقق نوعا كبيرا من المقاومة والمناعة المجتمعية بالإضافة إلى دراسة متحور أوميكرون كل هذه الأسباب تساوي في نظر الباحثين والمختصين أنه يمكننا أن نتخفف القيود التي كنا نلتزم بها .



وأوضح "عبد الغفار"، أنه كلما حققنا نجاحات في معدلات التطعيم وخلق المناعة المجتمعية يعطينا فرصة أكبر للعودة بالأوضاع إلى سابق عهدها قبل انتشار الوباء، لافتًا إلى أنه لولا وجود اللقاحات لما كنا نستطيع أن نصل لهذا الإجراء .