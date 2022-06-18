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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخرها التخدير بالدبوس.. إعلام النواب تحذر من الشائعات وتطالب برفع الوعى

صدى البلد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية وهذا ما اثبتته الفترة الأخيرة، بالتصدى للكثير من الحملات الممنهجة التى كانت تهدف لتشوية صورة الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر حالة من الذعر داخل المجتمع من خلال نشر شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأضافت النائبة هند رشاد:" كل هذه الحملات كانت تهدف للنيل من عزيمة المصريين خلال هذه الفترة ولكن الإعلام كان لها بالمرصاد مما كان له دور كبير فى إفشال جميع المحاولات والمضى قدما نحو خطة التنمية المستدامة".

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلام عليه دور كبير فى تشكيل وعى المواطنين ومن ثم عليه بذل مزيد من الجهد ووضع خطة الهدف منها نشر الوعى والثقافة فى المجتمع والتصدى للشائعات التى يروج لها عبر مواقع التواصل المختلفة والتى كان آخرها التخدير بشكة الدبوس.

وأوضحت أنه لا يوجد تخدير بشكة الدبوس كما أعلنت وزارة الصحة ومن ثم على وسائل الإعلام المختلفة إلقاء مزيد من الضوء على كيفية كشف مثل هذه الشائعات للتصدى لها وعدم مشاركتها عبر الصفحات المختلفة للحفاظ على آمن المجتمع.

وزارة الصحة التنمية المستدامة مجلس النواب الدولة المصرية الثقافة والإعلام

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