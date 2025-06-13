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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمل عمار تشارك فى تكريم السفيرةً هيفاء أبو غزالة

المستشارة أمل عمار تشارك فى تكريم السفيرة هيفاء أبو غزالة
المستشارة أمل عمار تشارك فى تكريم السفيرة هيفاء أبو غزالة
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات اللقاء الذى أقامه السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،  تكريما للسفيرة هيفاء أبو غزالة بمناسبة انتهاء مهام عملها كأمين عام مساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من سفراء الدول العربية.

بصمة لا تُنسى في مسيرة العمل العربي المشترك

وعلى هامش اللقاء، أكدت المستشارة أمل عمار أن السفيرة هيفاء أبو غزالة قامة عربية رفيعة، تركت بصمة لا تُنسى في مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصة في مجال القضايا الاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، ولطالما كانت نموذج للقيادة المسؤولة، وللرؤية الواعية التي لا تنحصر في الأطر الرسمية، بل تمتد إلى أعماق الإنسان العربي، وخاصة المرأة العربية التي كانتِ دائمًا مناصرة قوية لها، ومدافعة صادقة عن حقوقها.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يعتز كثيرًا بالتعاون الذى تم مع السفيرة هيفاء أبو غزالة  ويفخر بالتشارك معها في دعم قضايا عادلة تمس واقع المرأة بالمجتمعات العربية على مدار السنوات الماضية.

كما قالت رئيسة المجلس إننا اليوم لا نودّع فقط مسؤولًة عربيًة بارزة، بل نودّع إنسانة عظيمة، نادرة في عطائها، صادقة في مواقفها، وملهمة في قيادتها.. وسيبقى عطاؤها علامة مضيئة في تاريخ العمل العربي المشترك، وسيبقى حضورها حيًا في الذاكرة والوجدان.

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