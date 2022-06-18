رسميا.. أرسنال يعلن تجديد عقد إيدي نيكيتاه

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تمددي عقد مهاجمه الشباب إيدي نيكيتاه، بعد تألقه مع الفريق في الموسم الماضي.

وقال نادي آرسنال في بيان رسمي:" مدد إيدي نكيتاه إقامته معنا بعد الاتفاق على عقد جديد طويل الأجل.

وأضاف بيان آرسنال:" كان إيدي معنا منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، حيث شارك في 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفًا منذ أول ظهور له مع الفريق الأول في عام 2017".

ويعد إيدي أفضل هداف في تاريخ إنجلترا تحت 21 عاما برصيد 16 هدفا في 17 مباراة وقاد الأسود الثلاثة إلى الفوز ببطولة 2021 الأوروبية تحت 21 عاما.

أرتيتا يعلق على تجديد عقد نيكيتاه:

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال للموقع الرسمي للجانرز:" أنا سعيد لبقاء نيكيتاه إنه يمثل قيم النادي، نحن سعداء للغاية لأنه مدد عقده والآن علينا أن نبدأ العمل ونستمر في تطوير المواهب الرائعة والشخصية التي نمتلكها فيه ".

وأضاف أرتيتا:" تم بناء أسس تشكيلة آرسنال على المواهب الشابة وخاصة أولئك الذين جاءوا من خلال نظام الأكاديمية لدينا، تم الاسغناء إيدي من قبل نادٍ آخر عندما كان شابا، لكنه أظهر دائما أنه يتمتع بالسلوك والقدرة على أن يصبح لاعبًا بارزا، حقيقة أنه وقع عقدًا جديدًا هي جزء مهم من خطط فريقنا للموسم المقبل، ونحن جميعًا سعداء ".