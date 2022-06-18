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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: دعم مدن مسير وقلين وبلطيم بمعدات للنهوض بمنظومة النظافة

معدات نظافة
معدات نظافة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن دعم مدن مسير وقلين وبلطيم بعدد من معدات النظافة، من خلال التمويل الذاتي للمحافظة، كما سيتم دعم المدن بعدد من المعدات الأخرى قريباً.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم "مسير" بسيارة نقل القمامة حمولة 5 طن، وسيارة محمل عليها سلم كهربائي لرفع كفاءة الإنارة بمدينة مسير، كما تم دعم مدينة قلين بمكنسة جديدة لكنس الشوارع، كما تم تدعيم مدينة بلطيم بمكنسة لكنس الشوارع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى لرفع المستوى العام للنظافة، موجهاً بعمل دوريات على مدار اليوم لتجوب الشوارع لرفع القمامة منها أولا بأول، وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في أماكنها المخصصة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين بهذا القطاع المهم بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتماماً كبيراً، وتقدم أوجه الدعم اللازمة للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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