عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 16 قرية في كفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز كفر الشيخ وفوه ومطوبس وسيدي سالم وفوه،وبيلا، لأعمال الصيانة، اليوم، السبت، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى  الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.

تحصين 45540 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم.. صور


وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الخادمية شرق كفر الشيخ، ويتأثر بعملية الفصل قرية الخادمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي خروج منشية عباس بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية منشية عباس، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البوغاز، وتتأثر بالفصل منطقة البوغاز.


كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات برمبال والشاعر والقنى وخليج بحري، ومعدية رشيد والجمعية والقنال بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعهم،" معدية المهدي، والشاعر وتوابعها، وبرمبال ومنية المرشد، وعزبة عزيز والقني وتوابعها والزهراء والروس وتوابعهما والبصراط والملاوح، وكوم دميس وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي محافظة كفر الشيخ الأمراض الوبائية كفر الشيخ الكهرباء أمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

موضوعات متعلقة

تحصين 45540 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم.. صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات التربية الاجتماعية

طلائع كفر الشيخ أول وثاني الجمهورية في مسابقة الصوت الذهبي

تجهيز 80 لجنة.. محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير سبل الراحة لطلاب الثانوية

ضبط 1053 كيلو لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة في حملة بكفر الشيخ

توريد 232 ألفاً و119 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

رفع 2010 أطنان مخلفات خلال حملة نظافة مكبرة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

الزراعة: استبدال الفيكاس بأشجار مثمرة على الطرق وبعض الميادين.. فيديو

بوتين في خطاب استمر 73 دقيقة : عصر العالم أحادي القطب انتهى .. عقوبات الغرب مجنونة وطائشة .. الروس أقوى من أي تحد .. الولايات المتحدة تتعامل مع الدول كـ مستعمرات

تسريبات تكشف سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

ارتفاع في أسعار بيجو 2008 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

ماذا يقال في التهليل قبل الفجر؟ .. وما هي أفضل الصلاة ليلاً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

محطة الضبعة ومشاريع الطاقة.. الرئيس يتحدث عن مصر القوية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ