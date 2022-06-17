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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل للأطفال

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم.. صور

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

نظم متحف كفر الشيخ عدداً من الفعاليات والمحاضرات، بحضور عدد من الأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، ضمن الفعاليات التي يشهدها المتحف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.
 

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احتفل المتحف باليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن أهمية التبرع بالدم وموانعه وشروطه وماذا يجب أن نفعل قبل وبعد التبرع.
 

كما نظم متحف كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف ورشة تعليمية فنية لإعادة تدوير البلاستيك في إطار التوعية للحفاظ على البيئة، وشارك الأطفال في صناعة وإعادة تدوير البلاستيك، للحفاظ على البيئة، وتصميم أشكال متعددة تستخدم في الزينة، وتصميم مقلمة وزهرية وغيرهما من الأشكال لاستخدامها في المنازل.
 

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن استقبال مكتبة الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق بالمتحف، للراغبين في القراءة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت، وتحتوي المكتبة على العديد من الكتب في جميع المجالات كالآثار والتاريخ والأدب والفنون والعلوم والطب والتربية والمجلات العلمية.

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محافظ كفر الشيخ ورشة عمل كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين مديرية الشئون الصحية

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