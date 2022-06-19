درة المناطق الساحلية

العلمين الجديدة تجذب شريحة سكانية بمشروعات تجارية وإدارية

18 برج شاطئ ومنطقة ترفيهية وممشى سياحى

ثلاثة قطاعات رئيسية محور الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة

تهدف الدولة للاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحر المتوسط و الأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة و توفر أساس اقتصادي متنوع و جيل جديد من المدن الجديدة و المراكز الحضرية الإقليمية والقومية حيث تم الاختيار المتأني لموقع العلمين الجديدة من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، فتبلغ المساحة الاجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 الف فدان لتستوعب 1.6 مليون نسمة تحتوى المرحلة الأولى على اهم المشروعات الجارية من بينها 18 برج شاطئ بعدد 6032 وحدة وعدد 10 أبراج جاري البدء في تنفيذها - المرحلة الأولى والثانية من عمارات الداون تاون بعدد 2640 وحدة - الحى اللاتيني على مساحة 404 فدان بعدد 11655 وحدة - كمبوند 700 فدان بعدد 10800 وحدة شاليهـات وفيــلات - إسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة سكن مصر - الممشى السياحي بطول 7 كم - المنطقــــــــة الترفيهيـــــــــــة - المدينة التراثية على مساحة 260 فدان - الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري - جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

استثمارات بالعلمين

وأكد وزير الإسكان أن الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: قطاع المرافق الذى يشمل محطات لتحلية مياه البحر، ومعالجة ثلاثية، ومحولات كهرباء، بالإضافة إلى محطة تخفيض الغاز، فضلا عن محطات رفع صرف صحي، وشبكات مرافق مختلفة، كما يشمل قطاع الإسكان عمارات الداون تاون وامتداده، والأبراج الشاطئية، وأبراج مارينا العلمين، وأبراج الداون تاون، وكمبوند 700 فدان، والحى اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر، والإسكان المتميز، بينما قطاع الخدمات يضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الأساسي، وممشى سياحي.

شبكات المرافق

وحول موقف قطاع المرافق بالمدينة، أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه جار أعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة وتشمل ري، ومياه شرب، وصرف صحي، وصرف مطر، والغاز، وفرمة ترابية، بإجمالى مساحة 23500 فدان؛ حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق.

وأضاف أنه فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ، كما تم تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء، وتم أيضا توفير قدرة بإجمالى 150 م.ف.أ، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من محطة كهرباء العلمين 2 بقدرة 175 م.ف.أ، ومن المخطط الانتهاء منها فى 30/8/2022، كما تم توصيل وإطلاق التيار الكهربائى على 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتى تم تشغيلها، وجار تنفيذ 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية، وبلغت نسبة تنفيذ 90%، وجار تنفيذ 24 كابلا لتغذية المنطقة التراثية.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وبلغت نسبة الإنجاز بها 95% وجار تجهيز التشغيل التجريبى للمحطة، كما أنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ 10 محطات رفع صرف صحى للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لـ 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة.

أما فيما يخص قطاع المياه، فقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجار الانتهاء من تنفيذ خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ 76%، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة التى تتراوح بين 400 مم إلى 1500 مم، بجانب توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، فتم التنويه خلال الجولة إلى أنه تم الانتهاء من محطة غاز الضغط العالى 70/7 بار، وجار حاليا تنفيذ شبكات الغاز والوصلات المنزلية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%.

توسعة طريق وادى النطرون- العلمين الجديدة

من المنتظر أن يتم الإعلان عن الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق «وادي النطرون - العلمين الجديدة» بطول 135 غرة أغسطس القادم، على أن ينتهي العمل بطريقي الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ويضم المشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق القائم، ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، عبارة عن 5 حارات رئيسي و3 حارات بطريق الخدمة، لخدمة حركة النقل والشاحنات وخلافه.

كما جارى البدء فى تنفيذ مشروع جديد يضم تنفيذ أعمال صناعية تشمل إنشاء عدد 10 كباري علوية عبارة عن 8 كباري دوران للخلف بالإضافة إلى عدد 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد وتوسعة عدد 2 كوبري سطحي، لإلغاء الدورانات السطحية ليتحول الطريق بالكامل إلى طريق حر، لا يتخلله أية دورانات سطحية أو تقاطعات، للحد من الحوادث، وحرصا على سلامة وصحة المسافرين والمواطنين.

https://youtu.be/pItUSVDwsGY

