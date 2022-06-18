محمد الدسوقي: تخفيض القبول بكليات الهندسة لـ 70% لن يؤثر على المهنة

ولا أحد يعلم نتائجه

توجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وخطاب آخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات أ.د محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.

وصرح الدكتور محمد الدسوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة حلوان السابق لـ صدى البلد حول هذا الأمر بأن قرار مجلس الجامعات الخاصة بتخفيض مجموع القبول بكليات الهندسة الي نسبة 70% لا أحد يعلم نتائجه وأنه لا ضرر منه لأن الكليات بتنسيق القبول بالجامعات تقبل عدداً معيناً من الطلاب بكل جامعة علي حسب سعة الكلية وحاجتها وأنه يتم اختيار الأجدر والأكفأ والأعلى مجموعاً.

وأوضح الدسوقي أنه لهذه الأسباب لن يؤثر القرار علي نسبة الخريجين ولن يمثل خطورة علي المهنة لانه يتم قبول نسبة ثابتة وأعداد محددة بكليات الهندسة بالجامعات كل عام .

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين : "فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع القبول 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان، رغم أنه تم التوافق مع النقابة سابقاً على إقرار مبدأ أساسي وهو فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بكافة أنواعه لا يزيد على 10% في المرحلة الحالية لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ووفقا لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.

وطالب "النبراوي" الجهتين باتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار، مؤكدا على ثقة نقابة المهندسين في تفهم لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخطورة هذه القضية على مهندسي مصر، والذي تجاوز عددهم 800 ألف (ثمانمائة ألف مهندس) بما يتجاوز احتياجات سوق العمل بكثير، وضرورة التكاتف من أجل إنقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة".