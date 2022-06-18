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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: توريد 227 ألف طن قمح للشزن والصوامع

توريد القمح ببني
توريد القمح ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى أن استمرار أعمال التوريد والفرز بمواقع التخزين ومراكز التجميع بالصوامع والشون، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، مصرحا بأن إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" وصلت إلى  226 ألف و961 طناً ،بنسبة  99%  تقريباً "حتى الآن"من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر  بنحو  230 ألف طن

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

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شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام  لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع

في حين أوضح وكيل التموين أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولاً بأول. 

وأشار إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

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