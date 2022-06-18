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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل صدمه قطار بمزلقان ببا جنوب بنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار بمزلقان ببا جنوب محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

 

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تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بعامل بمزلقان ببا، مما أسفر عن مصرعه على الفور، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن العامل يدعى «عاصم. م. د» 41 سنة، ومقيم بمركز ببا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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