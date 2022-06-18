خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

من المحتمل جدًا أنك تحتفظ بسر واحد على الأقل في الوقت الحالي، يكون سرًا سعيدًا أو مؤلمًا، يخصك أو يخص غيرك على الأرجح.

وفقًا لبحث أجراه «مايكل سليبيان» الأستاذ المشارك في القيادة والأخلاق بجامعة كولومبيا، يمكن أن تؤثر الأسرار التي تأبى البوح بها على صحتك العقلية، خاصة إذا كنت العديد منها.

يستكشف كتاب مايكل الجديد The Secret Life Of Secrets، الأسرار التي نحتفظ بها، ولماذا نحتفظ بها، وكيف يمكن أن تشكل حياتنا.

ولكن على عكس ما قد تعتقده، فإن الآثار السلبية لإخفاء السر لا تكمن في الحفاظ عليه فعليًا مثل اختلاق الأكاذيب، والخوف من التعثر، ولكن مجرد معرفة أنك تكبت شيئًا ما.

يقول مايكل لصحيفة مترو: "لعقود من الزمان، اعتقد علماء النفس أن ضرر حفظ السر ينبع من اللحظات التي نخفي خلالها أسرارنا خلال المحادثة، لكن اتضح أن الجزء الصعب من وجود سر ليس أننا يجب أن نخفيه، ولكن علينا أن نتعايش معه وحدنا في أفكارنا".

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يجدون أنفسهم يفكرون في السر خارج المحادثات، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يبلغون أن السر يضر برفاههم وصحتهم.

ويضيف: "مجرد التفكير في سر يمكن أن يعزز مشاعر الخزي والعزلة وعدم اليقين وعدم المصداقية، وترتبط هذه التجارب بانخفاض الصحة والرفاهية."

كما قد تتوقع، كلما كان السر "أسوأ" يصبح تأثيره على حالتك العقلية سلبيًا.

ولكن أيضًا، إذا كان لا بد من الاحتفاظ بسر ما عن الجميع، فإن هذا يجعل تحمله أثقل كثيرًا.