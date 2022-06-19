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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على متهم بهتك عرض طفلة في حلوان .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة متهم محبوس بهتك عرض طفلة في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونه المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها عبر تطبيق «فيسبوك» بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان، بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة. 

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