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جمال شقرة: جماعة الإخوان مزورين للتاريخ ويمثلون خطرا على الشباب

صدى البلد

قال الدكتور جمال شقره أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس؛ إن جماعة الإخوان مزورين للتاريخ ولديهم قدرة كبيرة على تزييف الحقائق التاريخية ؛ و يمثلوا خطر على شبابنا؛ مضيفا أن عمر التلمساني قال له بشكل شخصي سأظل خلف إنجازات جمال عبد الناصر وسأقوم بتشويهها .

أضاف جمال شقرة في مداخلة هاتفية على القناه الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني؛  أن إتفاقية الجلاء هي حلقه من حلقات الحركة الوطنية المصرية؛  مشيرا أن حين عقد الإتفاقية أصر جمال عبد الناصر على وضع صورة أحمد عرابي في البهو الفرعوني الخاص بالبرلمان المصري  لكي يثبت أن حلقات الكفاح المصري مستمره ومتكاملة .

أوضح أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس؛  أن ا3ول هجوم على إتفاقية الجلاء كان من قبل الإخوان المسلمين وبشكل شرس؛  ثم قاموا التواصل مع الإنجليز بدون علم مجلس قيادة الثورة مع صنع أوراق ضغط بسبب علاقتهم مع السلطات البريطانية لكن بعد ما عرف جمال عبد الناصر بهذا الأمر قام بمفاوضات بشكل مباشر مع أنتوني إيدن .


أشار شقره إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر قبل و أثناء عده الإتفاقية  أمر بإستمرار حركة الفدائيين في قناة السويس حتى ترهق الجانب البريطاني؛ مضيفا أنه من خلال الإطلاع على أوراق جمال عبد الناصر وجدا أنه لديه رؤيه خاصه في إجلاء جنود صاحبة الجلاله ملكه بريطانيا وفق لجدول ملحق بالسفارة بمدة لا تزيد عن 20 شهر .

وتابع أن إتفاقية 28 فبراير عام 1936 والتي تنص على إستقلال دستوري لمصر ولكنه إستقلال منقوص وإلا  ما الهدف من وجود 80 الف جندي إنجليزي متواجدين في قناة السويس ويؤثرون على إستقلال السياسات لمصر مضيفة ان إسرائيل كانت تريد أن تكون طرف المفاوضات وهذه مفاوضات كانت مرهقه جدا للجانب المصري.

جامعة عين شمس السويس برنامج التاسعة الإخوان جمال عبد الناصر

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