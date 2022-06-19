عبدالظاهر السقا: سعيد بتأهل فيوتشر للكونفدرالية.. وعلي ماهر مدرب لا يستسلم ..فيديو

قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب إنبي بالمواجهة التي جرت مساء اليوم بالدوري الممتاز.



وأضاف عبدالظاهر السقا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد للهدف الذي حققه فريقه بالتواجد بالمركز الرابع، والتأهل للنسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

وتابع عبدالظاهر السقا، إن اختيار اللاعبين بنادي فيوتشر، لم يكن عشوائيا، وكان هناك قواعد عند إبرام أي صفقة وجلب أى لاعب للنادي، مشددا :" هدفنا الأساسي هو احتلال المركز الرابع والمشاركة في بطولات إفريقيا، وعلي ماهر، يستحق الشكر".



وأكمل:" نادي فيوتشر الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة، وأن يقدم عدد من اللاعبين لمنتخب مصر، بجانب حسمه المشاركة ببطولة إفريقيا".

وواصل :" علي ماهر مدرب طموح جدا ويرغب في المنافسة على لقب الدوري، علي ماهر لا يستسلم، مطلقا وهذا أمر مهم ويعطي اللاعبين رسالة بضرورة القتال داخل الملعب".

