ضياء السيد: مشفق على فيريرا.. وأحذر قمصان من المخاطرة أمام الزمالك

قال ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يصعب التكهن بنتيجتها، وقد تحمل بعض المفاجآت مثلما حدث في لقاء الدور الأول.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك يعاني من غيابات عديدة، وقد يضطر الجهاز الفني للدفع بعدد من العناصر الشابة خلال اللقاء، مشددا :" مشفق على جوسفالدو فيريرا، قبل موقعة القمة".

وتابع :" أحذر سامي قمصان من المخاطرة أمام الزمالك، ويجب عليه اللعب بحذر شديد وتوازن، حتى لا تفلت الأمور من بين يديه".

وواصل :" غياب فتوح يقلل من الضغط الدفاعي على الأهلي، والفارس الأحمر يمتلك حلول وسرعات قوية في مباراة القمة مثل محمد شريف وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو".