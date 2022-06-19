حفيدة الشيخ الشعراوي تكشف تفاصيل الاحتفاء بذكرى وفاته

قالت فاطمة عصام حفيد الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن الأسرة اعتادت على التجمع في قريتهم أو مسجد السيدة نفسيه لاحياء ذكرى وفاة الشيخ محمد متولى الشعراوي من خلال قراءة القران الكريم له .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن الشيخ الشعراوي كان أبا وجدا حنونا بكثره، وكانت لديه بعض المواقف والحزم لكن بدون قسوة.



وتابعت أنه رغم ان هذه الذكرى ال ٢٤ لوفاته، رأينا حب واضح له رغم مرور فترة طويلة منذ وفاته وهى شيء من الله عز وجل،

وتابعت أن الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان دائما يوصي أسرته بحسن المعاملة مع الناس وحسن الخلق .

