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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يحيى الكومي: أطالب لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة للإسماعيلي لــ «أمين عمر»

صدى البلد

وجّه يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي العديد من الإنتقادات إلى الحكم الدولي أمين عمر، الذي قاد مباراة الدراويش أمام المقاولون العرب مساء الجمعة ، ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة للفريق .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أطالب لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بعدم إسناد أي مباراة قادمة للإسماعيلي إلى الحكم أمين عمر ، خاصًة أن ركلة الجزاء جاءت في توقيت قاتل من المباراة وكانت كفيلة بحسم المباراة والحصول على النقاط الثلاث ".

أكد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي ، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الطفل المتواجد باختبارات الدراويش مُرتديًا قميص النادي الأهلي ، أخذ أكبر من حجمه ، ولا يستحق هذا الجدل .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " الطفل دخل الإختبارات بشكل طبيعي و ارتدى قميص الإسماعيلي ، ثم تم استرداد القميص مرة أخرى وفقًا للمعايير التي وضعها مجلس الإدارة بشأن اختبارات الناشئين .

وعلق خالد القماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي على واقعة الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الدراويش.


قال القماش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي" 


أضاف: "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار" 


وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي"

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يحيي الكومي لجنة الحكام الاسماعيلي أمين عمر أخبار الرياضة

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