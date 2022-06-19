ضياء السيد يكشف كواليس حديث كيروش مع علام عن مخطط الاتحاد الإفريقي

كشف ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، كواليس نصيحة كيروش لجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بشأن مخطط الاتحاد الإفريقي ضد مصر.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: “كيروش نصح جمال علام بأن ينتبه من الاتحاد الأفريقي لأنه يعمل ضد مصر، خاصة أنه يعرف الحكام جيدا وعمل في أفريقيا كثيرا”.

وأكمل: "كيروش لم يطلب رحيلي، ووضح كل شيء من خلال التغريدات، البعض تفاجأ من وقوفي على الخط بمباراة السنغال".

يذكر أن كيروش قد رحل عن تدريب منتخب مصر مؤخراً، وتولى إيهاب جلال المسئولية بدلاً منه.