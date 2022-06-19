الحصان الحزين يهدد العالم.. عدوى تصيب الأغشية الواقية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي

حذر خبراء من احتمال تفشي مرض "نادر جدا" يكون قاتلا في العادة ويمكن أن يسبب التهابا في الدماغ.



أصدرت السلطات الصحية في ألمانيا تحذيرًا مروعًا ، حيث تم اكتشاف حالة جديدة من مرض نادر جدًا يعرف باسم مرض بورنا. يُعرف أيضًا باسم مرض الحصان الحزين ، يأتي هذا المرض المميت من فيروس مرض بورنا (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار. أعلنت السلطات المحلية في البلاد منذ أيام قليلة عن إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن.

وبحسب تقرير نشره موقع Exercise ، أنه على الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية ، إلا أنه نادر جدًا ، ولم يُكتشف سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

في مقاطعة بافاريا ، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين من الفيروس الذي أصاب البشر خلال السنوات الثلاث الماضية.

يمكن أن يسبب BDV التهابًا في الدماغ بعد الإصابة ، مما يؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبًا ، بينما يُعاني من نجوا من الفيروس من أضرار طويلة الأمد.

الحصان الحزين

في المتوسط ​​، تبلغ ألمانيا عن إصابتين كل عام ، على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في البلاد قد يصل إلى ست حالات سنويًا.



وفقًا لمكتب ولاية بافاريا للصحة وسلامة الغذاء (LGL) ، تم الإبلاغ عن سبع إصابات بمرض بورنا في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2021 ، خمسة منها في بافاريا.

يمكن لفيروسات مرض بورنا ، التي تأتي في متغيرات من النوع 1 والنوع 2 ، أن تؤثر على مجموعة كبيرة من الثدييات بخلاف البشر.



تم اكتشاف BDV-1 و BDV-2 سابقًا في الخيول والماشية والأغنام والكلاب والثعالب.

في عام 1995 ، تمكن الباحثون من عزل BDV-1 من القطط في السويد التي عانت من "مرض مذهل" ، وبعد ذلك تم اكتشاف المرض أيضًا في القطط في اليابان والمملكة المتحدة.

قد ينتهي الأمر بالمرضى المصابين بمرض بورنا بالتهاب السحايا ، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يؤثر التهاب السحايا على أي شخص ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار والمراهقين والشباب.

يمكن أن يكون التهاب السحايا خطيراً للغاية إذا لم يتم علاجه بسرعة.

"يمكن أن يسبب تسمم الدم الذي يهدد الحياة (تسمم الدم) ويؤدي إلى تلف دائم في الدماغ أو الأعصاب."

لحسن الحظ ، يتوفر عدد من اللقاحات التي يمكن أن توفر بعض الحماية ضد أمراض الدماغ.

يعتقد العلماء أن انتقال فيروسات بورنا يحدث من خلال تعرض الأنف للعاب الملوث أو إفرازات الأنف.

سمي المرض على اسم مدينة بورنا في ألمانيا ، حيث تسبب وباء المرض ، الذي أصاب الأغنام والخيول بشكل رئيسي في أواخر القرن التاسع عشر ، في إصابة سلاح الفرسان البروسي بالشلل.

وجد الخبراء بعض الروابط للإنسان المصاب بالعدوى والأمراض النفسية.