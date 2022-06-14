بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

بعد هدوء موجة فيروس كورونا يبدو أن العالم سيكون على موعد مع مواجهة فيروس قاتل جديد، المعروف باسم الحصان الحزين، وهو مرض قاتل عادة، ويمكن أن يُسبب التهابا في الدماغ، ومرض الحصان الحزين نادر جدًا من فيروس بورنا .

ظهر فيروس الحصان الحزين خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 6 حالات سنويًا، إلا أن مكتب الصحة وسلامة الغذاء، في ولاية بافاريا، أبلغ عن 7 إصابات بمرض "بورنا" في جميع أنحاء ألمانيا خلال عام 2021، منها 5 حالات في بافاريا.

يعتبر هذا الفيروس متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وأعلنت السلطات المحلية في ألمانيا إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن.

وعلى الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية ، إلا أنه نادر جدًا، ولم يُكتشف سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو