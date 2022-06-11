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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

مرض الحصان الحزين
مرض الحصان الحزين

يبدو أن العالم قد وقع في دوامة من الفيروسات والأوبئة التي لن تنتهي قبل الإنهاء عليه، فقد سجلت السلطات الصحية الألمانية حالة إصابة غامضة بمرض نادر جدًا يعرف باسم فيروس بورنا (مرض الحصان الحزين) والذي يؤثر على الدماغ.

فيروس بورنا

يأتي المرض النادر المميت من فيروس بورنا (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وتعرف أيضًا باسم مرض الحصان الحزين، وفي كل الحالات تؤدي إلى الوفاة.

 

جاءت الأنباء الصادمة كالصاعقة عندما أعلنت السلطات المحلية في ألمانيا انتقال المرض إلى إنسان، حيث تم تسجيل إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن.

 

على الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية، إلا أنه نادر جدًا، ولم يتم اكتشافه سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

 

ووفقًا لمكتب ولاية بافاريا للصحة وسلامة الغذاء (LGL)، تم الإبلاغ عن 7 إصابات بمرض بورنا في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2021 ، خمسة منها في بافاريا.

 

لماذا يشتهر بورنا باسم مرض الحصان الحزين

اكتشف العلماء فيروسات بورنا BDV-1 و BDV-2 لأول مرة سابقًا في الخيول ثم الماشية، الأغنام، الكلاب والثعالب.

 

في عام 1995، تمكن الباحثون من عزل BDV-1 من القطط في السويد التي عانت من "جائحة كبرى من المرض"، وبعد ذلك تم اكتشاف المرض أيضًا في القطط في اليابان والمملكة المتحدة.

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