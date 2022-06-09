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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرض تفاجئنا.. العثور على سلحفاة عملاقة بالإكوادور لم تظهر منذ عام 1906

سلحفاة عملاقة
سلحفاة عملاقة

ما زالت الحيوانات النادرة تسلك مسارها في الحفاظ على نسلها بعيدا عن محاولات الصيد، تم التعرف رسميًا على أحد الأنواع النادرة في جزر جالاباجوس بالإكوادور.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على السلحفاة العملاقة، التي اعتقد العلماء أنها انقرضت منذ فترة طويلة ، ويعد هذا الظهور هو الأول منذ أكثر من قرن فيما وصفه العلماء بأنه صفقة كبيرة للتنوع البيولوجي في الجزر الشهيرة.

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تعد هذه السلحفاة العملاقة هي أول نوع من فصيلة “شيلونويديس” الرائعة (Chelonoidis phantasticus)، ويعد أول نوع من الفصيلة التي اكتشفها المستكشف “رولو بيك” خلال رحلة استكشافية في عام 1906.

وأطلق على السلحفاة التي عثر عليها حينها اسم “فرناندا” نسبة لجزيرة فرناندا التي يقع بالقرب منها بركان نشط غير متكشَف في غرب أرخبيل جالاباجوس. 

قال ستيفن جوغران، الباحث في علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة برينستون وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة التي أعلنت عن النتائج، التي نُشرت يوم الخميس في مجلة “كوميونيكيشنز بيولوجي” : “كل ما نعرفه عن هذا النوع إنه انقرض، لذا فإن ظهور كائن اعتقدنا أنه انقرض منذ مائة عام فجأة يعد أمر كبير”.

عندما تم اكتشاف فرناندا في عام 2019 ، وهو يتجول داخل كتلة نباتية بين الحمم الصلبة للجزيرة ، فقد أعطى الأمل للباحثين في أن الأنواع النادرة لم تنقرض بعد كل شيء ، لكن الأمر استغرق اختبار الحمض النووي لتأكيد أملهم.

قام الباحثون في جامعة برينستون بتسلسل جينوم كل من سلحفاة 1906 و 2019 ، ومطابقتهم كأعضاء من نفس النوع من السلاحف العملاقة الرائعة، والتي تختلف بشكل كبير وراثيًا عن الأنواع الـ 13 الأخرى من السلاحف الموجودة في جزر جالاباجوس.

جميع السلاحف العملاقة في جالاباجوس مدرجة في القائمة الحمراء للـ IUCN أي أنها معرضة إلى التهديد بالانقراض بشدة، وانقرض منها واحدا بالفعل.

من المحتمل أن يبلغ عمر فرناندا 50 عامًا أو أكبر ولكنه أصغر من السلاحف من نفس الفصيلة، وربما يرجع ذلك إلى نقص الغطاء النباتي في الجزيرة البركانية، وكان هذا أحد الأسباب التي جعل العلماء يشكون في البداية في أن فرناندا كان نوعًا أصليًا.

اعتقد علماء الحيوان أيضًا في البداية أن عينة عام 1906 يجب أن تكون قد تم زرعها في جزيرة فرناندينا. على الرغم من أن السلاحف لا تسبح ، إلا أنه من غير المألوف أن تطفو وتنتقل من جزيرة إلى أخرى أثناء تغييرات الطقس أو من خلال التدخل البشري.

على حد قول جوجران، قال: "يبدو أنه تفسير أكثر ترجيحًا أن سلحفاة عشوائية انتهى بها المطاف هناك من جزيرة مختلفة"، ومع ذلك، يشير الاكتشاف إلى أنه مهما وصلت فرناندا إلى الجزيرة، فربما لم تكن وحدها، وربما كانت هناك مجموعات من السلاحف في الجزيرة في وقت ما.

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