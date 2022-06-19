عاجل
الإسكان عن العلمين الجديدة: 25 % من المخطط مخصص لإنشاء منطقة صناعية أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطلب وساطة محمد صلاح في قضية راشفورد ضد الشاب المصري.. الصحة: صفر وفيات وإصابات بكورونا في المستشفيات.. وشقيق ياسمين عبدالعزيز: غلطان في حقها 100% حكم تغطية المرأة وجهها أثناء مناسك الحج .. الإفتاء تحسم الجدل مزقها بـ 20 طعنة.. حبس عاطل تعدى على زوجته في حلوان أخبار الفن.. خطوبة المطربة العالمية بيري إدواردس على زميل محمد صلاح.. وفنان سوري يثير الجدل بتصريحاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير بعد تأهل فيوتشر للكونفدرالية: مرحبا بكم في الخطوط الجوية الإفريقية

صدى البلد

علق سعد سمير ، لاعب نادى فيوتشر على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على إنبي  واحتلال المركز الرابع بالدوري .

وكتب سعد سميرعلى إنستجرام  “ مرحبا بكم في الخطوط الجوية الافريقية ”.

 

و علق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على إنبي اليوم واحتلال المركز الرابع بالدوري.

وقال السقا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافي ونموذج رائع للاحترافية" 

وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية" 

وواصل: "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية" 
وختم حديثه قائلا: "كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".

محمد يوسف الكونفدرالية الإفريقية طارق سليم على ماهر انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

القمة 124 .. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

أنا والعوضى أصدقاء.. وائل عبدالعزيز: أخطأت فى حق ياسمين 100% وبعتذر لها

القمة 124 .. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 19-6-2022

أخبار التكنولوجيا| الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية.. ويوتيوب في مأزق بسبب تيك توك

دعاء النوم للأطفال مكتوب.. يجعله ينام بهدوء وسكينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ