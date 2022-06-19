سعد سمير بعد تأهل فيوتشر للكونفدرالية: مرحبا بكم في الخطوط الجوية الإفريقية

علق سعد سمير ، لاعب نادى فيوتشر على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على إنبي واحتلال المركز الرابع بالدوري .

وكتب سعد سميرعلى إنستجرام “ مرحبا بكم في الخطوط الجوية الافريقية ”.

و علق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على إنبي اليوم واحتلال المركز الرابع بالدوري.

وقال السقا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافي ونموذج رائع للاحترافية"

وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية"

وواصل: "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية"

وختم حديثه قائلا: "كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".