الزراعة: كيلو اللحم البلدي بـ 135 جنيهًا بالمنافذ.. والمجمدة بـ 70

تسعى وزارة الزراعة إلى طرح السلع بأسعار مخفضة عن الخارج، وذلك عبر منافذها والذى يتجاوز عددها الـ 400 منفذ على مستوى الجمهورية ما بين ثابت ومتحرك .



وينشر موقع “صدى البلد” ، أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة ..



قال المهندس سعيد دسوقى مدير عام منافذ وزارة الزراعة ، إن أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ تسجل سعر 135 جنيهًا ، فى حين أن سعرها بالخارج يبدأ من 150 جنيهًا ، موضحًا أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأنها تتم تربية المواشي داخل مزارع الوزارة .

أما اللحوم المجمدة يبدأ سعرها من من 70 لـ 85 جنيهًا، وتسجل اللحم الضأن ما بين 115 و 125 جنيها على حسب نوع اللحم .

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم الأحد 19 يونيو 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.



أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.