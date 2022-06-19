الأرصاد الأردنية: ارتفاع درجات الحرارة بالبحر الميت ومعتدلة بالمرتفعات الجبلية

تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، فى الأردن وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء أثناء النهار معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم .