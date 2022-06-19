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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

انضمام برنامج الأمم المتحدة الانمائى بمصر كشريك مؤسس في منتدى أسوان

برنامج الأمم المتحدة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائى بمصر الإنضمام  كشريك مؤسسي في النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن: "نتطلع إلى منتدى أسوان الذي سيعقد في 21-22 يونيو 2022... نحن فخورون بشراكتنا مع منتدى أسوان".

جدير بالذكر أنه تعقد فاعليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي ٢١ و٢٢ يونيو المقبل، تحت عنوان "إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة"، ويأتي انعقادها انعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية.

وستتطرق نقاشات النسخة الثالثة - التي ستعقد بشكل هجين (افتراضي وحضوري) في القاهرة - إلى عدد من الأولويات المهمة للقارة الإفريقية مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد بادرت بإطلاق "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٩، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، وقد تم تنظيم نسختين سابقاً من المنتدى، الذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وطرح حلول شاملة ومبتكرة للتصدي لها سعياً إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، ويضطلع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناءً السلام بمهام السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان.

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