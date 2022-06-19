زراعة بورسعيد تحصل على شهادة الآيزو كأول مديرية خدمية بالجمهورية

أعلن الدكتور حسني عطية عزام، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، عن حصول مديرية الزراعة فى بورسعيد على شهادة الآيزو، كأول مديرية بين مديريات محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حسني عطية، أنه بعد 6 أشهر من التكاتف بين جميع العاملين بالمديرية، ودعم كامل من الوزارة، وكذا محافظة بورسعيد، تصبح مديرية الزراعة ببورسعيد أول مديرية خدمية وأول مديرية زراعة تحصل على شهادة الآيزو على مستوى الجمهورية.

وتقدم مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بالشكر للسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولقيادات وزارة الزراعة وعلى رأسهم الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

كما تقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بمديرية الزراعة والذين أخلصوا العمل، لا سيما المهندسة حنان مسعد، مدير إدارة التخطيط، والمهندس إيهاب السبع، مسئول الجودة بالمديرية، وجميع الإدارات التى تعاونت لإنجاز هذا العمل (المكافحة - مركز المعلومات -الإنتاج الحيواني - المحاصيل السكرية - البساتين - الشئون المالية - شئون المقر - الأراضى والمياه - مركز بورسعيد - الشئون الإدارية) وكل العاملين والعاملات بالمديرية.