عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أكبر عملية تطوير وتجميل لكورنيش النيل القديم

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بامتداد 4 كم على 3 مستويات، بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالى للمدينة. 

ويضم المشروع الذى تم تنفيذ 26% منه حتى الآن، ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2023 على الطراز الفرعونى والنوبى، إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجى، وأماكن عامة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعى وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد.

ويأتي ذلك فى أكبر عملية تطوير وتجميل يشهدها كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان منذ إنشائه فى عام 1964 فى إطار مشروعات التطوير والتجميل التى تشهدها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لاستكمال البانوراما الجمالية وسحر الطبيعة بعروس المشاتى.

اقرأ أيضاً:

تعليم أسوان: 7091 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا

أسوان .. إستكمال مشروعات كوبرى السيل العلوى وتطوير الشوارع

وخلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان يرافقه نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات التنفيذية، وكذا مسئولو الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة، قال: “نعمل من خلال منظومة واحدة والتنسيق الجيد بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار والوزارات والجهات المعنية بالتنسيق الحضارى، حيث ستتم مراجعة التصميمات والمخطط العام معها قبل البدء فى التنفيذ للحفاظ على هذه البانوراما والهوية البصرية”.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هناك خطة ورؤية متكاملة لتطوير الميادين الرئيسة بمدينة أسوان، منها وضع تمثال جديد لجراح القلب العالمى من خلال إدارة المتاحف العسكرية بميدان الدكتور مجدى يعقوب بما يتناسب مع هذه القيمة والقامة الوطنية، وأيضاً الأبعاد الهندسية للميدان، وكذا إعادة تطوير ميدان الكاتدرائية مع مدخل شارع الفنادق، وذلك استكمالاً لأعمال تطوير وتجميل واجهة المدينة وفقاً لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة فى ديسمبر الماضى، وهو الذى سيرتبط مع استكمال أعمال التطوير والتجميل وإعادة الرصف وتركيب الإنترلوك للشوارع الرئيسية والداخلية حتى طريقى كيما والسماد.

وكلف محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان برفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول، مع تلافى جميع الملاحظات التي رصدها المحافظ أثناء الجولة، ومنها خروج أسلاك الكهرباء خارج الأعمدة، بجانب إغلاق ورفع أي كافيهات أو إشغالات عشوائية خارج خط التنظيم بطريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المنفذة لتوسعة الرصيف الغربى فى بعض المواقع، فضلاً عن تركيب مقاعد وبرجولات ومبردات مياه شرب فى أرصفة المراسى العامة، مع توفير التأمين الإطفائى لها.

جانب من جولة محافظ أسوان 
جانب من جولة محافظ أسوان 
جانب من جولة محافظ أسوان 
جانب من جولة محافظ أسوان 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان: 7091 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ