محافظ أسوان يتفقد أكبر عملية تطوير وتجميل لكورنيش النيل القديم

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بامتداد 4 كم على 3 مستويات، بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالى للمدينة.

ويضم المشروع الذى تم تنفيذ 26% منه حتى الآن، ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2023 على الطراز الفرعونى والنوبى، إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجى، وأماكن عامة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعى وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد.

ويأتي ذلك فى أكبر عملية تطوير وتجميل يشهدها كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان منذ إنشائه فى عام 1964 فى إطار مشروعات التطوير والتجميل التى تشهدها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لاستكمال البانوراما الجمالية وسحر الطبيعة بعروس المشاتى.

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وخلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان يرافقه نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات التنفيذية، وكذا مسئولو الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة، قال: “نعمل من خلال منظومة واحدة والتنسيق الجيد بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار والوزارات والجهات المعنية بالتنسيق الحضارى، حيث ستتم مراجعة التصميمات والمخطط العام معها قبل البدء فى التنفيذ للحفاظ على هذه البانوراما والهوية البصرية”.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هناك خطة ورؤية متكاملة لتطوير الميادين الرئيسة بمدينة أسوان، منها وضع تمثال جديد لجراح القلب العالمى من خلال إدارة المتاحف العسكرية بميدان الدكتور مجدى يعقوب بما يتناسب مع هذه القيمة والقامة الوطنية، وأيضاً الأبعاد الهندسية للميدان، وكذا إعادة تطوير ميدان الكاتدرائية مع مدخل شارع الفنادق، وذلك استكمالاً لأعمال تطوير وتجميل واجهة المدينة وفقاً لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة فى ديسمبر الماضى، وهو الذى سيرتبط مع استكمال أعمال التطوير والتجميل وإعادة الرصف وتركيب الإنترلوك للشوارع الرئيسية والداخلية حتى طريقى كيما والسماد.

وكلف محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان برفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول، مع تلافى جميع الملاحظات التي رصدها المحافظ أثناء الجولة، ومنها خروج أسلاك الكهرباء خارج الأعمدة، بجانب إغلاق ورفع أي كافيهات أو إشغالات عشوائية خارج خط التنظيم بطريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المنفذة لتوسعة الرصيف الغربى فى بعض المواقع، فضلاً عن تركيب مقاعد وبرجولات ومبردات مياه شرب فى أرصفة المراسى العامة، مع توفير التأمين الإطفائى لها.

جانب من جولة محافظ أسوان

جانب من جولة محافظ أسوان

جانب من جولة محافظ أسوان