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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 12 عاما لـ 8 متهمين سرقوا محل مجوهرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة  بالقليوبية برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ 3 متهمين، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين آخرين، لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18585 لسنة 2020 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2160 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود. س. م"، 34 سنة، عاطل، و"مصطفى. ي. أ"، 33 سنة، عاطل، و"محمد. ع. م"، 35 سنة، عاطل، و"جون. ع. ح"، 32 سنة، و"نشأت. ع. ح"، 28 سنة، و"عماد. س. م"،27 سنة، و"أحمد. ع. س"، 26 سنة، و"ط. س. م"، 28 سنة، سرقوا عمدا محل مجوهرات بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، وخططوا ونفذوا سرقة محل مجوهرات بدائرة مركز شرطة قليوب، لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وبين مالكه، فاختمرت في ذهنه سرقته، فخطط بمشاركة الآخرين لسرقة المحل، وتوجهوا إلى المكان، عقب انتهاء موعد عمل المحل، وعندما سنحت لهم الفرصة، قاموا بالدخول للمحل وسرقة محتوياته.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد، عاطلين، لبعضهم معلومات جنائية، لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وتمت إحالتهم للنيابة العامة العامة التي أمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

القليوبية تشكيل عصابى شبرا الخيمة سنة 2020 المشدد

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