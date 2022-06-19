القوى العاملة: صرف 5.4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية الوزارة بمحافظة أسوان عينت 413 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 1119 راغب عمل منهم 4 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إسقاط 106 بطاقات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال “سعفان”، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 5 ملايين و 414 ألف جنيه لـ 5367 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة ، ومنحتى عيد العمال والفطر المبارك ، و 79 ألفاً و 491 جنيها رعاية صحية لـ 37 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 152 منشأة أخرى ، وبحث 51 شكوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت ، وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية ، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وإحالة 2 شكوى للقضاء وجهات أخرى ، و حفظ 2 منها ، وتبقى شكوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 172 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 153 رخصة مزاولة مهنة لـ 153 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، والمشغولات الخشبية ، والملابس الجاهزة استفاد منها 121 متدرباً ومتدربة ، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ 30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

