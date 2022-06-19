عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 5.4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

صدى البلد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية الوزارة بمحافظة أسوان عينت 413  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 1119 راغب عمل منهم 4 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إسقاط 106 بطاقات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
وقال “سعفان”، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 5 ملايين و 414 ألف جنيه لـ 5367 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة ، ومنحتى عيد العمال والفطر المبارك ، و 79 ألفاً و 491 جنيها رعاية صحية لـ 37 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
وأوضح أن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 152 منشأة أخرى ، وبحث 51 شكوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت ، وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخرى.
وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية  ، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وإحالة 2 شكوى للقضاء وجهات أخرى ، و حفظ 2 منها ، وتبقى شكوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 172 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 153 رخصة مزاولة مهنة لـ 153 عاملا  .
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، والمشغولات الخشبية ، والملابس الجاهزة استفاد منها 121 متدرباً ومتدربة ، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ 30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

مياه أسيوط: تفعيل الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة 17 يوليو

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ