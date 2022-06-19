إنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد

تفقد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، المدارس الفنية والمهنية بالمحافظة للوقوف على إمكانياتها وطاقتها الاستيعابية لإنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتخصيص البناية الملحقة بالمدرسة الفنية المكونة من ١٢ فصلا، بالإضافة لورشة لإقامة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت رعاية شركة (WE) للاتصالات، كأول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا بالمحافظة.

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وأكّد أنه سيتم تقديم جميع أوجه الدعم بالتعاون مع الوزارة لتجهيز منشآت المدرسة وفق الاشتراطات المطلوبة، تمهيدًا لتحديد التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل.