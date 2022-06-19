رونالدو يستعرض لياقته البدنية في الجيم: شعور جيد

استعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لياقته البدنية بالتمارين الرياضية الشاقة فى الجيم، وهو يتوسط المعدات الرياضية.



وشارك رونالدو جمهوره ومحبيه، صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام"، تبرز لياقته البدنية العالية، وعلق رونالدو على الصورة، "شعور جيد".

وكشف تقرير صحفي ، عن مكاسب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من وراء حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وذكر موقع “Hopper HQ"، أن كريستيانو رونالدو يحصل على مبلغ يتراوح من 880 ألف إلى مليون دولار، مقابل كل منشور يشاركه عبر إنستجرام.

ويعد رونالدو الأكثر متابعة على موقع إنستجرام، حيث يتابعه 453 مليون شخص حول العالم.