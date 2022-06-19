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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يستعرض لياقته البدنية في الجيم: شعور جيد

رونالدو
رونالدو

استعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لياقته البدنية بالتمارين الرياضية الشاقة فى الجيم، وهو يتوسط المعدات الرياضية.


وشارك رونالدو جمهوره ومحبيه، صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام"، تبرز لياقته البدنية العالية، وعلق رونالدو على الصورة، "شعور جيد".

وكشف تقرير صحفي ، عن مكاسب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من وراء حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وذكر موقع “Hopper HQ"، أن كريستيانو رونالدو يحصل على مبلغ يتراوح من 880 ألف إلى مليون دولار، مقابل كل منشور يشاركه عبر إنستجرام.

ويعد رونالدو الأكثر متابعة على موقع إنستجرام، حيث يتابعه 453 مليون شخص حول العالم.

IMG_٢٠٢٢٠٦١٩_١٦٤٧٤٦
IMG_٢٠٢٢٠٦١٩_١٦٤٧٤٦
كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الإنجليزي التمارين الرياضية يستعرض لياقته البدنية النجم البرتغالي النجم البرتغالى كريستيانو

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