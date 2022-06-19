إطلالة جريئة لـ ميريام فارس في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة جمهورها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وتألقت مريام باطلالة جريئة وبطن مكشوفة، وخطفت الأنظار بتسريحة شعرها الكيرلي المميزة.

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أحدث أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.