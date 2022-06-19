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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلين: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا حتميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، أن الركود ليس ”حتميا“ في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة ”إيه بي سي نيوز“ الأمريكية: ”لا أعتقد أن الركود أمر حتمي“، لكنها توقعت ”تباطؤ الاقتصاد“ في خضم انتقاله إلى ”نمو بطيء ومستقر“.

وفرضية الركود في الولايات المتحدة باتت أكثر انتشارا بعدما اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارا تاريخيا الأربعاء برفع فائدته الرئيسية في شكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.

وأضافت وزيرة الخزانة أن ”رئيس (الاحتياطي الفدرالي جيروم) باول أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية، هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن“، واصفة نسبة التضخم بأنها ”مقبولة“.

وأكدت يلين أن ”أولوية الرئيس (جو) بايدن هي خفض“ التضخم.

وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 في المئة في الربع الأول من العام.

وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.

وكشف تحقيق لمعهد ”كونفرس بورد“ أخيرا أن 76 في المئة من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، اعتبروا أن ركودا يرتسم في الأفق أو أنه بدأ فعلا.

لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، وخصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال ”قوية جدا“.

وتابعت يلين عبر الشبكة نفسها: ”من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الأدنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق“.
 

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