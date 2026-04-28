أنهوا حياة سيدة وطفلة .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقنا وإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن وفاة سيدة وطفلة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قنا بتاريخ 24 الجارى بحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص ، أحدهم له معلومات جنائية) وطرف ثان (سيدة ونجليها ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق الأعيرة النارية على الطرف الثانى ما أدى لوفاة الأولى وإصابة أحد نجليها بطلق نارى ، ووفاة "طفلة " ، وإصابة عامل بطلق نارى تصادف تواجدهما بالقرب من المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكبى الواقعة بنطاق محافظة قنا ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخرين ، وتم ضبط مالك أحد المنازل لقيامه بإخفاء أحد المتهمين لديه، وضُبط بحوزتهم (4 بنادق آلية – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





